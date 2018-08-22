Лавров: из Сирии должны быть выведены все иностранные силы, находящиеся там без приглашения Дамаска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о сотрудничестве Соединенных Штатов с РФ по Сирии при условии вывода с территории САР иранских сил.

"Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства", - сказал С.Лавров журналистам в среду.