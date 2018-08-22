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СНГ 22.08.2018 19:12

Лавров: из Сирии должны быть выведены все иностранные силы, находящиеся там без приглашения Дамаска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о сотрудничестве Соединенных Штатов с РФ по Сирии при условии вывода с территории САР иранских сил.

"Должны быть выведены в конечном итоге все иностранные силы, которые там находятся без приглашения сирийского правительства", - сказал С.Лавров журналистам в среду.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]