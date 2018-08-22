Подавляющее большинство сирийских беженцев готовы вернуться из Иордании домой - представитель МИД РФ

Около 80% сирийских беженцев в Иордании готовы вернуться на родину, заявил в среду представитель МИД России Николай Бурцев на заседании межведомственного штаба по возвращению беженцев в Сирию.
"Из телефонных опросов беженцев около 80% сирийцев готовы вернуться на родину по мере создания там необходимых условий для жизни. Работа сирийской стороны по созданию таких условий активно реализуется", - сказал Н.Бурцев.
По его словам, в настоящее время сирийской стороной осуществляется разбор искусственных заграждений на пункте пропуска Насиб на границе с Иорданией для обеспечения беспрепятственного прохода беженцев.
Кроме того, отметил Н.Бурцев, новый этап возвращения сирийских беженцев на родину готовит Ливан.
"Главное управление общей безопасности Ливана готовит очередной этап репатриации сирийских беженцев. Ожидается, что 30 августа Бейрут посетит Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди", - сказал российский дипломат.
По его словам, "в ходе встречи ливанская сторона представит свои предложения Верховному комиссару по активизации роли ливанского представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в деле возвращения сирийских граждан на родину".
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