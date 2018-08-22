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Дальнее зарубежье 22.08.2018 20:17

Глава МИД Катара провел тайные переговоры с министром обороны Израиля вокруг ситуации в секторе Газа - СМИ

Глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани тайно прилетал на Кипр в июне, чтобы провести встречу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, сообщает в среду газета "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, самолет, на котором перемещался М.Аль Тани во время своего турне в Европу и США, тайно прилетел из Италии на Кипр 23 июня. В то же время на Кипре находился А.Либерман, проводивший переговоры по сектору Газа со своими коллегами из Греции и Кипра, а также с президентом Кипра.

На следующий день самолет с катарским министром, утверждает "Таймс оф Исраэл", вылетел из аэропорта Ларнаки и направился в США, по пути совершив посадку в Ирландии.

Вероятно, пишет газета, А.Либерман и М.Аль Тани обсуждали перспективы долгосрочного перемирия с сектором Газа.

Ранее в августе израильские СМИ сообщали, что А.Либерман в июне тайно провел на Кипре переговоры с председателем катарского комитета по восстановлению сектора Газа Мухаммадом аль-Имади. Тогда, согласно данным СМИ, стороны обсуждали гуманитарный кризис в секторе Газа и пути выхода из него. В ходе встречи представитель Катара изложил израильской стороне предложения Дохи по перемирию между Израилем и движением ХАМАС.

Израильские СМИ тогда выдвинули предположение, что израильские власти не афишировали эту встречу, поскольку Израиль отвергает посредничество Катара в диалоге с ХАМАС, предпочитая ему египетских медиаторов.

В пресс-службе Минобороны Израиля не стали комментировать информацию о возможной встрече.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КАТАР, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]