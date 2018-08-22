МИД Сирии обвинил США, Францию и Британию в поддержке терроризма

МИД Сирии обвинил США, Францию и Великобританию в поддержке террористических группировок, угрозах и лицемерии в ответ на выпущенное накануне этими странами заявление по случаю пятой годовщины газовой атаки в Восточной Гуте, сообщает агентство САНА со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.
"Западные страны, в частности, США, Франция и Великобритания, прибегают к кампании угроз, лицемерия и дезинформации против Сирии в рамках своей постоянной поддержки террористических группировок", - заявил агентству источник в МИД Сирии.
В сообщении отмечается, что Сирия неоднократно осуждала применение химического оружия и отрицает, что Дамаск им располагает.
Источник отметил, что Дамаск "решительно осуждает заявление этих стран, поскольку их главная цель является оправдать использование химического оружия террористическими группировками", а также поддерживать их, поскольку они терпят поражения от сирийской армии в последнее время.
Накануне США, Великобритания и Франция выпустили заявление, в котором "вновь повторили, что осуждают применение химоружия режимом Асада".
В августе 2013 года в Восточной Гуте произошла крупная газовая атака. Оппозиция обвинила в использовании химоружия сирийские власти. Дамаск отрицает свою причастность к химатаке и возлагает ответственность за нее на связанных с оппозицией иностранных наемников.
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