Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 21° 29° 25 Авг 21° 31° 26 Авг 22° 30°

Дальнее зарубежье 22.08.2018 20:54

МИД Сирии обвинил США, Францию и Британию в поддержке терроризма

МИД Сирии обвинил США, Францию и Великобританию в поддержке террористических группировок, угрозах и лицемерии в ответ на выпущенное накануне этими странами заявление по случаю пятой годовщины газовой атаки в Восточной Гуте, сообщает агентство САНА со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

"Западные страны, в частности, США, Франция и Великобритания, прибегают к кампании угроз, лицемерия и дезинформации против Сирии в рамках своей постоянной поддержки террористических группировок", - заявил агентству источник в МИД Сирии.

В сообщении отмечается, что Сирия неоднократно осуждала применение химического оружия и отрицает, что Дамаск им располагает.

Источник отметил, что Дамаск "решительно осуждает заявление этих стран, поскольку их главная цель является оправдать использование химического оружия террористическими группировками", а также поддерживать их, поскольку они терпят поражения от сирийской армии в последнее время.

Накануне США, Великобритания и Франция выпустили заявление, в котором "вновь повторили, что осуждают применение химоружия режимом Асада".

В августе 2013 года в Восточной Гуте произошла крупная газовая атака. Оппозиция обвинила в использовании химоружия сирийские власти. Дамаск отрицает свою причастность к химатаке и возлагает ответственность за нее на связанных с оппозицией иностранных наемников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, МИД, ЗАПАД, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Мысль о том, что нельзя требовать безоговорочной отставки Асада, все чаще находит понимание - МИД РФ После ухода США из Сирии есть высокие риски реанимации ИГ на востоке Евфрата - МИД РФ Сирийский кризис не может быть разрешен силой - глава МИД Турции Глава МИД Бельгии перед встречей Совета ЕС заявил о необходимости диалога с РФ и Ираном по Сирии В МИД РФ предупреждают: военное вмешательство под сфабрикованными предлогами в Сирию может привести к самым тяжелым последствиям Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]