Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 31° Завтра 21° 29° 25 Авг 21° 31° 26 Авг 22° 30°

Дальнее зарубежье 23.08.2018 09:29

Дополнительные тарифы на взаимный импорт товаров на сумму $16 млрд вступили в силу в США и Китае

В Соединенных Штатах вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.

Таможенная служба США подтвердила, что с 00:01 (07:01 мск) четверга товары из Китая на сумму $16 млрд в соответствии с установленным списком будут облагаться пошлиной в 25%.

Министерство коммерции КНР распространило заявление, в котором подчеркивается, что "в связи с этим Китай заявляет решительный протест и вынужден продолжать предпринимать ответные шаги".

Одновременно в заявлении говорится, что Китай в ответ на действия Соединенных Штатов подаст иск в арбитраж ВТО, исходя из стремления "защитить механизм многосторонней сводной торговли и свои коренные интересы".

В июле США и Китай на взаимной основе обложили дополнительной ввозной пошлиной товары на сумму $34 млрд. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил, что может ввести дополнительные тарифы на китайские товары еще на $200 млрд.

Как отметили наблюдатели, США не отменили решения о дополнительных тарафах на $16 млрд, несмотря на то, что в настоящее время в Вашингтоне находится делегация Минкоммерции КНР, ведущая переговоры по урегулированию торговых трений.

Китайская сторона неоднократно предупреждала Вашингтон, что решительно выступает против торговой войны, предлагая решать проблемы путем диалога и консультаций. В то же время Пекин заявлял, что будет зеркально отвечать на все протекционистские шаги США, ущемляющие как китайские интересы, так и интересы развития мировой торговли, а также наносящие ущерб самим Соединенным Штатам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ИМПОРТ, ТАРИФЫ


Похожие новости


Посещение главой тайваньской администрации США не означает изменение политики Вашингтона в отношении КНР - госдеп США доведут объем облагаемых 25-процентной пошлиной китайских товаров до $50 млрд 23 августа - администрация В Белом доме сочли несерьезными угрозы Пекина ввести ответные пошлины Трамп может поднять пошлины на китайские товары на 25% вместо ранее объявленных 10% - СМИ Американский сенатор обвинил Китай в попытках воспрепятствовать переговорам с КНДР по денуклеаризации Шеф Пентагона в ходе визита в Пекин намерен избежать споров, рассчитывает на открытый диалог - АП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]