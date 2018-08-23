Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в четверг после резкого повышения накануне на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов углеводородов в США.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск уменьшилась на $0,21 (0,28%) - до $74,57 за баррель. В среду контракты подорожали на $2,15 (2,96%) - до $74,78 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,01 (0,01%) - до $67,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $2,02 (3,07%) - до $67,86 за баррель.

Обе марки торгуются на максимальных уровнях с начала августа.

Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,84 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения примерно на 2-3,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за прошлую неделю увеличились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,849 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 772 тыс. баррелей.