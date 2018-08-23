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ТЭК 23.08.2018 10:49

Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco

Власти Саудовской Аравии не планируют отказываться от IPO государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, говорится в заявлении министра энергетики страны и председателя совета директоров Saudi Aramco Халида аль-Фалиха.

"Правительство по-прежнему намерено совершить IPO Saudi Aramco в подходящее время, когда ситуация на рынке будет оптимальной, - говорится в заявлении. - Сроки будут зависеть от многих факторов, включая рыночные условия и успех сделок в сфере транспортировки и переработки топлива, запланированных на ближайшие месяцы".

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники, что власти свернули планы по размещению акций компании на местной и иностранной биржах и распустили финансовых советников, занимавшихся сделкой.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что подготовка к IPO пока действительно приостановлена, однако советники продолжают работу.

Правительство Саудовской Аравии планирует разместить на рынке около 5% акций Saudi Aramco, крупнейшей по объему нефтедобычи компании мира, и направить вырученные средства на модернизацию экономики страны и снижение зависимости от нефтегазовых доходов. По оценке наследного принца Мухаммеда бин Салмана, капитализация компании может составить $2 трлн, однако многие эксперты сомневаются, что оценка стоимости будет столь высока.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ARAMCO, IPO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]