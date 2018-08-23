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Дальнее зарубежье 23.08.2018 11:26

Премьер Японии призвал к эвакуации населения с территорий, которым угрожает тайфун "Симарон"; в аэропортах отменены свыше сотни рейсов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал принять все возможные меры предосторожности из-за приближающегося мощного тайфуна "Симарон", сообщают местные СМИ.

"Я хочу, чтобы правительство приняло скоординированные меры для того, чтобы не допустить последствий, в частности, провести заранее эвакуацию", - сказал японский премьер на заседании кабинета министров.

"Пожалуйста, проявляйте наивысочайшую бдительность и принимайте все возможные меры предосторожности", - добавил Синдзо Абэ.

Ожидается, что тайфун, приближающийся с западной части Тихого океана, достигнет японских берегов позже в четверг. По данным местной метеорологической службы, он принесет с собой сильные порывы ветра, проливные дожди, а также высокие волны.

В аэропортах Японии отменено более 100 авиарейсов, большинство из которых - внутреннего направления. Изменения из-за непогоды коснулись и движения железнодорожного транспорта.

Ранее Япония и Великобритания из-за приближения тайфуна отменили учения, в ходе которых стороны должны были отработать высадку на побережье. Эти маневры должны были пройти у побережья японского острова Хонсю, южнее горы Фудзи, и стать первыми совместными учениями Японии и Великобритании.

Японские СМИ отмечают, что тайфун обрушится на ряд центральных районов, которые до сих пор восстанавливаются после сильного наводнения и схода оползней в июле. Тогда в результате стихии погибло более 200 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ПРИБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]