Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал принять все возможные меры предосторожности из-за приближающегося мощного тайфуна "Симарон", сообщают местные СМИ.

"Я хочу, чтобы правительство приняло скоординированные меры для того, чтобы не допустить последствий, в частности, провести заранее эвакуацию", - сказал японский премьер на заседании кабинета министров.

"Пожалуйста, проявляйте наивысочайшую бдительность и принимайте все возможные меры предосторожности", - добавил Синдзо Абэ.

Ожидается, что тайфун, приближающийся с западной части Тихого океана, достигнет японских берегов позже в четверг. По данным местной метеорологической службы, он принесет с собой сильные порывы ветра, проливные дожди, а также высокие волны.

В аэропортах Японии отменено более 100 авиарейсов, большинство из которых - внутреннего направления. Изменения из-за непогоды коснулись и движения железнодорожного транспорта.

Ранее Япония и Великобритания из-за приближения тайфуна отменили учения, в ходе которых стороны должны были отработать высадку на побережье. Эти маневры должны были пройти у побережья японского острова Хонсю, южнее горы Фудзи, и стать первыми совместными учениями Японии и Великобритании.

Японские СМИ отмечают, что тайфун обрушится на ряд центральных районов, которые до сих пор восстанавливаются после сильного наводнения и схода оползней в июле. Тогда в результате стихии погибло более 200 человек.