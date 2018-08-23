Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал принять все возможные меры предосторожности из-за приближающегося мощного тайфуна "Симарон", сообщают местные СМИ.
"Я хочу, чтобы правительство приняло скоординированные меры для того, чтобы не допустить последствий, в частности, провести заранее эвакуацию", - сказал японский премьер на заседании кабинета министров.
"Пожалуйста, проявляйте наивысочайшую бдительность и принимайте все возможные меры предосторожности", - добавил Синдзо Абэ.
Ожидается, что тайфун, приближающийся с западной части Тихого океана, достигнет японских берегов позже в четверг. По данным местной метеорологической службы, он принесет с собой сильные порывы ветра, проливные дожди, а также высокие волны.
В аэропортах Японии отменено более 100 авиарейсов, большинство из которых - внутреннего направления. Изменения из-за непогоды коснулись и движения железнодорожного транспорта.
Ранее Япония и Великобритания из-за приближения тайфуна отменили учения, в ходе которых стороны должны были отработать высадку на побережье. Эти маневры должны были пройти у побережья японского острова Хонсю, южнее горы Фудзи, и стать первыми совместными учениями Японии и Великобритании.
Японские СМИ отмечают, что тайфун обрушится на ряд центральных районов, которые до сих пор восстанавливаются после сильного наводнения и схода оползней в июле. Тогда в результате стихии погибло более 200 человек.
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
Цены на нефть стабильны у двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $74,65 за баррель
Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco
Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений