Россия в связи с санкциями США будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов - Рябков

Новые американские санкции не останутся без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью журналу "Международная жизнь" замминистра сказал, что в связи с санкциями США Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов: "Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу".

С.Рябков подчеркнул, что помимо этого, Россия должна предпринимать ответные меры.

"Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для "горячих голов" в Вашингтоне и дальше наращивать давление", - отметил замглавы МИД РФ.