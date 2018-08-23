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СНГ 23.08.2018 11:45

Россия в связи с санкциями США будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов - Рябков

Новые американские санкции не останутся без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью журналу "Международная жизнь" замминистра сказал, что в связи с санкциями США Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов: "Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу".

С.Рябков подчеркнул, что помимо этого, Россия должна предпринимать ответные меры.

"Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для "горячих голов" в Вашингтоне и дальше наращивать давление", - отметил замглавы МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ/МИД, США, САНКЦИИ, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]