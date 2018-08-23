Осмотр обломков самолета Леха Качиньского польскими представителями в присутствии российской стороны пройдет с 3 по 7 сентября - СКР

Российские и польские следователи проведут дополнительный осмотр обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в апреле 2010 года, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.
"От компетентных органов Польши поступил запрос о проведении процессуальных действий на территории РФ. Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолёта Ту-154М, хранящихся в Смоленске", - сказала С.Петренко.
По ее словам, осмотр будет производиться опытными следователями и криминалистами центрального аппарата СК России. Результаты будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке.
Самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Л.Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.
Проведенным расследованием было установлено, что причиной крушения стало непринятие экипажем самолета польского президента решения об уходе на запасной аэродром в условиях плохой видимости, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий экипажа при многократном срабатывании предупреждения и команды системы раннего предупреждения о сближении с землей.
Ранее Следственный комитет России неоднократно отвергал какие-либо предположения польской стороны, связанные со взрывом на борту.
В середине декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин назвал польскую версию авиакатастрофы блефом и призвал поляков не использовать трагедию во внутриполитических целях. Мы просто уже устали от подобного блефа. Чушь какая-то вообще, несут какую-то несуразицу", - сказал В.Путин, комментируя вопрос польского журналиста с изложением версии о некоем взрыве на борту польского борта номер один.
По мнению В.Путина, все это только дополнительно осложняет российско-польские отношения и делается "ради того, чтобы поднять рейтинги внутри для кого-то".
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