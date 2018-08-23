Британский министр по делам Brexit не сомневается в возможности достичь успешного соглашения с ЕС

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил Би-би-си, что он до сих пор уверен в перспективах заключения с ЕС плодотворного соглашения по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

"На каждой встрече мы добиваемся успехов в отношении остающихся неурегулированными вопросов, связанных с выходом (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказал министр.

В то же время он упомянул о рисках, которые возникнут в случае отсутствия окончательных договоренностей между сторонами, и указал на необходимость "взвешенного и пропорционального" подхода в такой ситуации.

Ранее на этой неделе координатор со стороны ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем вступают в последнюю стадию.

На вопрос о реалистичности цели заключения соглашения в октябре, М.Барнье ответил, что следует исходить из даты, которую выбрала для выхода из ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - 30 марта 2019 года.

Со своей стороны, Д.Рааб заявил, что "со стороны Соединенного Королевства мы, несомненно, готовы вести переговоры до конца".

"Однако в любом случае мы покинем Европейский союз в марте будущего года", - добавил Д.Рааб.