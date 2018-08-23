Британский министр по делам Brexit не сомневается в возможности достичь успешного соглашения с ЕС

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил Би-би-си, что он до сих пор уверен в перспективах заключения с ЕС плодотворного соглашения по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
"На каждой встрече мы добиваемся успехов в отношении остающихся неурегулированными вопросов, связанных с выходом (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказал министр.
В то же время он упомянул о рисках, которые возникнут в случае отсутствия окончательных договоренностей между сторонами, и указал на необходимость "взвешенного и пропорционального" подхода в такой ситуации.
Ранее на этой неделе координатор со стороны ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем вступают в последнюю стадию.
На вопрос о реалистичности цели заключения соглашения в октябре, М.Барнье ответил, что следует исходить из даты, которую выбрала для выхода из ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - 30 марта 2019 года.
Со своей стороны, Д.Рааб заявил, что "со стороны Соединенного Королевства мы, несомненно, готовы вести переговоры до конца".
"Однако в любом случае мы покинем Европейский союз в марте будущего года", - добавил Д.Рааб.
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
Цены на нефть стабильны у двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $74,65 за баррель
Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco
Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений