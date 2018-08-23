Credit Suisse реклассифицировал российские активы, а не заморозил их - банк

Credit Suisse реклассифицировал некоторые связанные с Россией активы в связи с введенными США против страны санкциями, однако это не означает их замораживания, говорится в сообщении швейцарского банка.
"После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, подпавшие под данные ограничения, из "активов под управлением" (Assets under Management) в "активы на доверительном хранении" (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов", - говорится в документе.
Кроме того, данное изменение не коснулось активов клиентов банка, не находящихся под санкциями.
"Это не привело к каким-либо финансовым потерям и формированию резервов. Российский рынок является для нас одним из приоритетных, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отмечается в сообщении.
Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами в юрисдикциях, где банк ведет бизнес, соблюдая регуляторные нормы, что также включает санкции в отношении России.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с американскими санкциями.
Общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 млрд франков по сравнению с 369,7 млрд франков на конец первого квартала этого года и 336,4 млрд франков на конец июня 2017 года, сообщается в отчетности.
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