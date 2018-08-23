Создающие партию армянские радикалы намерены освободить страну от российского влияния

Члены радикальной группы "Сасна црер" (Неистовые сасунцы), захватившие летом 2016 года территорию полицейского полка в Ереване, и гражданская инициатива "Учредительный парламент" объявили в четверг о создании политической партии.

"Мы создаем партию "Сасна црер". Наша деятельность будет направлена на укрепление армянской государственности", - заявил на пресс-конференции член группировки Варужан Аветисян.

В.Аветисян 17 августа решением суда был освобожден из-под стражи под залог.

Представляя основные направления деятельности будущей партии, В.Аветисян заявил, что необходимо "освободить Армению от российского влияния".

"В первую очередь, необходимо сменить служащих в Армении российских пограничников на армянских, национализировать переданные России объекты, прекратить вещание в Армении российских телеканалов, выйти из формата пророссийских отношений с западными странами, в том числе с США", - заявил В.Аветисян.

17 июля 2016 года вооруженные члены группы "Сасна црер" захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. Боевики убили трех полицейских и ранили четырех человек. Радикалы требовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находившегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.