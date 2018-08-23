Британское правительство подготовило рекомендации на случай провала переговоров с Брюсселем по Brexit

Правительство Великобритании намерено в самое ближайшее время опубликовать рекомендации для подданных на случай, если Лондон не достигнет консенсуса с Брюсселем по условиям Brexit, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на британских чиновников.
Публикация первой партии из 25 документов развеет "ужасающие истории" о том, что будет, если по Brexit не удастся договориться, отмечается в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что соглашение с ЕС является "важнейшей задачей".
"Тем не менее, мы должны быть готовы обдумать альтернативный вариант" - приводит Би-би-си выдержки из заявления правительства.
В свою очередь оппозиционная Лейбористская партия заявила, что провал соглашения с Брюсселем станет "катастрофой и полным фиаско правительства".
Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил в четверг, что уверен в перспективах заключения с ЕС плодотворного соглашения по вопросу выхода Великобритании из ЕС.
Ранее на этой неделе координатор со стороны ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем вступают в последнюю стадию.
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