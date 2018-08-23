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Дальнее зарубежье 23.08.2018 14:31

Британское правительство подготовило рекомендации на случай провала переговоров с Брюсселем по Brexit

Правительство Великобритании намерено в самое ближайшее время опубликовать рекомендации для подданных на случай, если Лондон не достигнет консенсуса с Брюсселем по условиям Brexit, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на британских чиновников.

Публикация первой партии из 25 документов развеет "ужасающие истории" о том, что будет, если по Brexit не удастся договориться, отмечается в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что соглашение с ЕС является "важнейшей задачей".

"Тем не менее, мы должны быть готовы обдумать альтернативный вариант" - приводит Би-би-си выдержки из заявления правительства.

В свою очередь оппозиционная Лейбористская партия заявила, что провал соглашения с Брюсселем станет "катастрофой и полным фиаско правительства".

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб заявил в четверг, что уверен в перспективах заключения с ЕС плодотворного соглашения по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Ранее на этой неделе координатор со стороны ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры между Лондоном и Брюсселем вступают в последнюю стадию.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]