ЦБ РФ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября

ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года, говорится в сообщении Банка России.
"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года", - отмечает регулятор.
ЦБ подчеркивает, что следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.
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