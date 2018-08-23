ЦБ РФ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября

ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года, говорится в сообщении Банка России.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года", - отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.