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СНГ 23.08.2018 15:11

ЦБ РФ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября

ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года, говорится в сообщении Банка России.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года", - отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНТРОБАНК, ВАЛЮТА, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]