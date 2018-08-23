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Регион 23.08.2018 14:47

Анкара обвиняет Вашингтон в развязывании глобальной торговой войны

Ибрагим Калын - пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говоря о последних комментариях советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил, что Вашингтон ранее начал мировую торговую войну, в том числе с Турцией.

"Дж.Болтон признал, что администрация Дональда Трампа выбрала союзника по НАТО - Турцию - в качестве цели в экономической войне. К сожалению, вопрос этим не ограничивается", - приводит слова И.Калына Анатолийское агентство новостей.

Пресс-секретарь отметил, что Вашингтон применил пошлины и санкции против целого ряда стран и упомянул в этом контексте Россию, КНР, Иран, ЕС, Германию.

"Данный курс руководства США игнорирует правила рыночной экономики и нарушает обязательства по ВТО. Поэтому Турция, Индия, Китай, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и ЕС обратились в международные инстанции с исками на решение Вашингтона о повышении пошлин на сталь и алюминий. То есть действия Вашингтона - это проблема глобального характера, а напряженность в отношениях США и Турции - часть противоречий администрации Трампа с мировым сообществом", - подчеркнул И.Калын.

По его словам, политика Вашингтона противоречит духу НАТО, и страны альянса уже выражали недовольство действиями США.

Он отметил, что ряд стран, включая Россию, КНР, ФРГ, Францию, Катар, выступили в поддержку экономики Турции.

Также он упомянул дело пастора Эндрю Брансона и подчеркнул, что США игнорируют турецкий суд и выступают с односторонними требованиями в отношении данного дела, которое еще не завершено.

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ТОРГОВЛЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]