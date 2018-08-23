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ТЭК 23.08.2018 15:54

Цены на нефть стабильны у двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $74,65 за баррель

Нефтяной рынок стабилизировался после подъема до максимума за две недели накануне не данных о падении запасов топлива в США.

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:23 МСК уменьшилась на $0,13 (0,17%) - до $74,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,06 (0,09%) - до $67,92 за баррель.

По данным министерства энергетики США, обнародованным в среду, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,84 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения примерно на 2-3,4 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 772 тыс. баррелей.

Также инвесторы следят за ходом переговоров властей США и Китая относительно конфликта во внешней торговле, который вызвал падение фондовых индексов во всем мире из-за опасений, что он может отразиться на темпах роста глобальной экономики.

"Если мы увидим эскалацию торговой войны, это повлияет на темпы мирового ВВП, а соответственно, и на спрос на топливо, что негативно отразится на ценах на нефть", - сказал старший энергетический экономист в ABN Amro Ханс ван Клиф.

Тем временем в четверг вступили в силу обещанные ранее пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $16 млрд в год. Пекин ответил симметричными мерами.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]