Начался визит Меркель в Грузию

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг прибыла с двухдневным официальным визитом в Грузию.
В Тбилисском международном аэропорту А.Меркель встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
В беседе с журналистами он назвал этот визит "историческим". "Наши ожидания, что германо-грузинские отношения перейдут на качественно новый уровень", - сказал министр.
По информации МИД Грузии, первую встречу в четверг А.Меркель проведет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Намечены встречи канцлера с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, представителями оппозиции и студентами.
Как ожидается, канцлер Германии возложит цветы в Тбилиси к мемориалу воинов, павших за территориальную целостность Грузии.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что А.Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан.
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
Цены на нефть стабильны у двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $74,65 за баррель
Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco
Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений