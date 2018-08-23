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Регион 23.08.2018 16:14

Начался визит Меркель в Грузию

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг прибыла с двухдневным официальным визитом в Грузию.

В Тбилисском международном аэропорту А.Меркель встретил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В беседе с журналистами он назвал этот визит "историческим". "Наши ожидания, что германо-грузинские отношения перейдут на качественно новый уровень", - сказал министр.

По информации МИД Грузии, первую встречу в четверг А.Меркель проведет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Намечены встречи канцлера с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, представителями оппозиции и студентами.

Как ожидается, канцлер Германии возложит цветы в Тбилиси к мемориалу воинов, павших за территориальную целостность Грузии.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что А.Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МЕРКЕЛЬ, ВИЗИТ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]