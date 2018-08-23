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Дальнее зарубежье 23.08.2018 16:40

Трамп считает, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если бы ему объявили импичмент, то это привело бы к кризису американской экономики.

"Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", - сказал американский лидер в эфире программы "Фокс энд френдс". "Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели", - отметил Д.Трамп.

Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как вообще можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой. "Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу", - подчеркнул он.

Дебаты о возможности объявления импичмента Д.Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

Ранее М.Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Д.Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам М.Коэна, делалось по указанию Д.Трампа.

Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ИМПИЧМЕНТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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