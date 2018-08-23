Алиев поздравил президента Украины с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил украинского коллегу Петро Порошенко с национальным праздником Украины –Днем независимости.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Украины – Дня независимости. Aзербайджан и Украину объединяют традиционные дружественные связи. Нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений наглядно отражает эту традицию», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

И.Алиев выразил уверенность, «что развитие и дальнейшее углубление нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке внесет новый вклад в благосостояние наших стран и народов».

Б.Рустамбеков