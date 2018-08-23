Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верительные грамоты посла Исландии Берглинд Асгейрсдоттир, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
Цены на нефть стабильны у двухнедельных максимумов, Brent торгуется у $74,65 за баррель
Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco
Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
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Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Международные резервы РФ с 10 по 17 августа сократились на $5,4 млрд
В МИД РФ сочли призывы США к Филиппинам отказаться от ВТС с Россией примером недобросовестной конкуренции
Представители нескольких стран ЕС обсудят в пятницу вопрос о распределении спасенных в море мигрантов
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений