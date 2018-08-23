Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верительные грамоты посла Бенина в Баку Иссираджоу Гомина Ибрагима, сообщает сайт главы государства.

Кроме этого, И.Алиев принял верительные грамоты нового посла Вьетнама в Азербайджане Нго Дук Манха.

Б.Рустамбеков