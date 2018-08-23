В МИД РФ сочли призывы США к Филиппинам отказаться от ВТС с Россией примером недобросовестной конкуренции

Призывы США к Филиппинам отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией - это пример проявления недобросовестной конкуренции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы также обратили внимание на публичное заявление заместителя министра обороны США (Рэндала Шрайвера - ИФ), которое он сделал в ходе визита в Манилу, и в ходе этого заявления американский представитель счел возможным просто напрямую шантажировать Филиппины тем, что продолжение военно-технического сотрудничества с Россией якобы ставит под удар союзнические отношения с США", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.
М.Захарова подчеркнула, что это уже далеко не первый случай, когда в Вашингтоне прибегают к подобного рода приемам - "попыткам вынудить третьи страны отказаться от закупок российских вооружений в пользу продукции американского производства".
"А как же конкуренция? Рынок? (...) Помимо того, что все это являет собой яркий пример недобросовестной конкуренции, стремление продвинуть интересы собственного военно-промышленного комплекса - такие выпады свидетельствуют о том, что США усиливают пропагандистскую работу по приданию ВТС с Россией и другими странами негативного политического окраса", - заключила она.
В минувшую среду заместитель главы российского военного ведомства Александр Фомин и министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана обсудили на переговорах в Москве перспективы двустороннего ВТС.
"Стороны дали положительную оценку динамично развивающемуся двустороннему взаимодействию в военной и военно-технической областях и наметили шаги по дальнейшему наращиванию", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что А.Фомин "поблагодарил филиппинскую делегацию за участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" и Международном форуме "Неделя национальной безопасности", а также выразил признательность за твердую позицию военно-политического руководства Филиппин по развитию военно-технического сотрудничества с Россией".
В начале августа глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано заявил, что Манила не откажется от закупок российских вооружений.
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