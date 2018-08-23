В Еврокомиссии ожидают, что при любом варианте Brexit будут проблемы, и к ним надо готовиться

Еврокомиссия неоднократно подтверждала в связи с переговорами о Brexit, что работает в конструктивном духе, исходя из необходимости достижения соглашения, и работа в этом направлении продолжается, заявил официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн.

"Но ясно, что выход Соединенного Королевства создает проблемы. С соглашением или без него будут проблемы. Вот почему все, особенно экономические операторы, должны приготовиться к Brexit", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что в связи с этим Еврокомиссия опубликовала более 70 справочных материалов для различных секторов экономики, чтобы все предприятия могли подготовиться к последствиям Brexit. Тем самым ЕК отвечает на соответствующее указание Европейского Совета. "Будем готовиться на всех уровнях и приготовимся ко всем гипотезам, ко всем вероятностям", - пояснил А.Винтерштейн.

Он добавил, что цель переговоров о соглашении - сократить негативные последствия Brexit. С первого дня переговоров Еврокомиссия добивается упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В рамках такого решения, подчеркнул представитель ЕК, "права граждан Соединенного Королевства в ЕС и права граждан ЕС в Соединенном Королевстве будут лучше защищены".

Поэтому Евросоюз работает для достижения соглашения, хотя и готовится к любому сценарию, отметил А.Винтерштейн.