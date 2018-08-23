Россия ощущает на себе последствия "торговой войны" между США и Китаем, заинтересована в том, чтобы ситуация была урегулирована цивилизованным путем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия как государство, в достаточной мере интегрированное в мировую экономику и в мировые финансы, не может на себе не ощущать последствий происходящего", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", касаясь проблем в торговых отношениях между США и Китаем.
"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы проблемы были урегулированы более цивилизованным путем и чтобы не предпринимались меры, которые фактически оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост, на разные рынки", - отметил замминистра.
По его словам, "торговая война" между США и КНР, видимо, "будет иметь последствия с точки зрения темпов глобального роста и некоторой разбалансировки рынков".
"Такая тенденция нежелательна. Пока мы видим взаимное введение тарифов на серьезные товарные группы", - заявил С.Рябков.
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