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СНГ 23.08.2018 19:45

Россия заинтересована в цивилизованном разрешении "торговой войны" между Вашингтоном и Пекином

Россия ощущает на себе последствия "торговой войны" между США и Китаем, заинтересована в том, чтобы ситуация была урегулирована цивилизованным путем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия как государство, в достаточной мере интегрированное в мировую экономику и в мировые финансы, не может на себе не ощущать последствий происходящего", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", касаясь проблем в торговых отношениях между США и Китаем.

"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы проблемы были урегулированы более цивилизованным путем и чтобы не предпринимались меры, которые фактически оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост, на разные рынки", - отметил замминистра.

По его словам, "торговая война" между США и КНР, видимо, "будет иметь последствия с точки зрения темпов глобального роста и некоторой разбалансировки рынков".

"Такая тенденция нежелательна. Пока мы видим взаимное введение тарифов на серьезные товарные группы", - заявил С.Рябков.

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Тэги: РОССИЯ, США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]