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Дальнее зарубежье 23.08.2018 20:11

США еще не решили дальнейшую судьбу Договора об СНВ - Болтон

В Вашингтоне считают, что говорить об окончательном решении по судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях слишком рано, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в четверг на пресс-конференции в Женеве.

"Мы не определили, что делать с СНВ, поскольку американские власти сами должны рассмотреть все возможности - должны ли мы продлить новый СНВ, должны ли мы пересмотреть его, должны ли мы вернуться к тому, что мы называем московским соглашением, договоренность по которому в 2002 году достигла администрация Буша (Джорджа Буша-младшего - ИФ)", - сказал он по окончании встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"США должны рассмотреть все это, как и то, что делать с Договором по РСМД, и это была тема, которую мы тоже обсудили сегодня. По ряду целей, которые касаются контроля за вооружениями, американская администрация продолжает вырабатывать окончательную позицию", - добавил он.

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Тэги: США, СНВ, ПОЗИЦИЯ, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]