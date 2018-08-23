США еще не решили дальнейшую судьбу Договора об СНВ - Болтон

В Вашингтоне считают, что говорить об окончательном решении по судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях слишком рано, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в четверг на пресс-конференции в Женеве.

"Мы не определили, что делать с СНВ, поскольку американские власти сами должны рассмотреть все возможности - должны ли мы продлить новый СНВ, должны ли мы пересмотреть его, должны ли мы вернуться к тому, что мы называем московским соглашением, договоренность по которому в 2002 году достигла администрация Буша (Джорджа Буша-младшего - ИФ)", - сказал он по окончании встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"США должны рассмотреть все это, как и то, что делать с Договором по РСМД, и это была тема, которую мы тоже обсудили сегодня. По ряду целей, которые касаются контроля за вооружениями, американская администрация продолжает вырабатывать окончательную позицию", - добавил он.