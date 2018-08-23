США добиваются вывода всех иранских сил из Сирии, сообщил Болтон после переговоров с Патрушевым

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг заявил, что в США считают необходимым уход всех иранских сил из Сирии.
"Наша цель состоит в том, чтобы все иранские силы возвратились (из Сирии - ИФ) в Иран. Я думаю, что эта та цель, с которой согласился бы президент Путин", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
При этом Дж.Болтон отметил, что вопрос иранского военного присутствия в Сирии обсуждался на его переговорах с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
В то же время он выразил мнение, что добиться ухода Ирана из Сирии будет непростой задачей. Он уточнил, что в разговоре с Н.Патрушевым, в частности, речь шла о способах достичь данной цели.
По словам Дж.Болтона, на этих переговорах США вновь отвергли предложение России, согласно которому Иран ограничивает свое присутствие в регионе в обмен на приостановку Вашингтоном введения санкций против Ирана, связанных с экспортом нефти.
"Санкции возвращаются обратно... Это ясно", - подчеркнул советник президента США.
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