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ТЭК 23.08.2018 21:16

Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят перспективы общего рынка газа - ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) инициирует встречу министров энергетики государств ЕАЭС во второй половине сентября по вопросу разработки единой методологии тарифообразования на транспорт природного газа.

ЕЭК сообщает, что рассмотрела данный вопрос и заявила, что разработка единой методики при формировании стоимости транспортировки газа является последним из несогласованных вопросов на пути к созданию общего рынка газа в ЕАЭС.

"Из 60 имевшихся у стран союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно. Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа союза", - отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, слова которого приводятся в пресс-релизе ЕЭК.

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Тэги: ЕАЭС, ГАЗ, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]