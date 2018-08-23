Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят перспективы общего рынка газа - ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) инициирует встречу министров энергетики государств ЕАЭС во второй половине сентября по вопросу разработки единой методологии тарифообразования на транспорт природного газа.
ЕЭК сообщает, что рассмотрела данный вопрос и заявила, что разработка единой методики при формировании стоимости транспортировки газа является последним из несогласованных вопросов на пути к созданию общего рынка газа в ЕАЭС.
"Из 60 имевшихся у стран союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно. Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа союза", - отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, слова которого приводятся в пресс-релизе ЕЭК.
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