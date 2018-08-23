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Дальнее зарубежье 23.08.2018 22:11

Помпео на следующей неделе отправится в Пхеньян с новым спецпредставителем госдепа США по КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Госсекретарь Помпео заявил в четверг, что поедет в Северную Корею на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры вокруг прекращения ядерной программы Пхеньяном", - сообщает агентство.

Вместе с М.Помпео в КНДР поедет также и новый спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Бейган.

"Помпео назначил вице-президента Ford Стивена Бейгана спецпредставителем США по КНДР", - сообщает агентство.

Этот визит в КНДР станет четвертым для М.Помпео, отмечает агентство.

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Тэги: США, КНДР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]