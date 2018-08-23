Помпео на следующей неделе отправится в Пхеньян с новым спецпредставителем госдепа США по КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе посетит Пхеньян, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"Госсекретарь Помпео заявил в четверг, что поедет в Северную Корею на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры вокруг прекращения ядерной программы Пхеньяном", - сообщает агентство.

Вместе с М.Помпео в КНДР поедет также и новый спецпредставитель госдепа США по КНДР Стивен Бейган.

"Помпео назначил вице-президента Ford Стивена Бейгана спецпредставителем США по КНДР", - сообщает агентство.

Этот визит в КНДР станет четвертым для М.Помпео, отмечает агентство.