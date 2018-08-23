Германия предоставит Грузии кредиты почти на 200 млн евро на строительство ПХГ и системы водоснабжения в селах Аджарии

Германия предоставит Грузии льготные кредиты на 199 млн евро для осуществления проектов, связанных со строительством первого в Грузии подземного хранилища газа, а также системы водоснабжения в селах Аджарии.
"В рамках моего визита в Грузию будут подписаны два новых соглашения примерно на 199 млн евро на строительство подземного газохранилища и системы водоснабжения и канализации", - сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Тбилиси на совместной с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пресс-конференции.
При этом, германский канцлер подчеркнула, что у Грузии очень хорошие отношения как с Германией, так и в целом с Евросоюзом.
"Мы (Германия - ИФ) внесли большой вклад в подписание соглашения об ассоциации Грузии с ЕС и зоне свободной торговли, а также в направлении либерализации визового режима", - заявила А.Меркель, выразив надежду, что ее визит будет способствовать максимальному использованию потенциала сотрудничества и развитию экономических отношений между Германией и Грузией.
В свою очередь, премьер-министр Грузии отметил, что на встрече с канцлером Германии были обсуждены достижения Грузии в сотрудничестве с Европейским союзом, а также перспективы развития экономической интеграции в ЕС.
"Это прочная основа для дальнейшего развития и углубления наших будущих отношений с Евросоюзом", - заявил М.Бахтадзе.
По его словам, в этом контексте А.Меркель была представлена инициатива правительства Грузии, так называемая "дорожная карта", цель которой интегрировать сотрудничество с Евросоюзом всеми существующими инструментами и механизмами.
"Грузию и Германию объединяют общие интересы и стремление развивать новые и в то же время создавать и укреплять существующие отношения", - отметил он. "Мы уже достигли хороших партнерских отношений, и можем совместно работать на новом уровне сотрудничества. Мы также готовы внести свой вклад в развитие новой восточной политики Евросоюза, объявленной немецкой стороной", - сказал грузинский премьер.
Германия является одним из крупнейших доноров и инвесторов Грузии. В частности, Германский кредитный банк развития KfW, который работает в Грузии с 1993 года, инвестировал за это время более 750 млн евро в различные секторы экономики республики, в том числе в финансовый, энергетический, муниципальной инфраструктуры, окружающей среды и здравоохранения.
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