Крупные европейские авиаперевозчики в сентябре приостановят перелеты в Тегеран

Британская авиакомпания British Airways и французская Air France в сентябре отказываются от рейсов в Тегеран в связи с их нерентабельностью, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на заявление компаний.

В руководстве авиакомпаний сообщили, что причиной прекращения авиасообщения с Ираном стало "отсутствие коммерческой выгоды" таких рейсов. Как отмечает Би-би-си, после того как Вашингтон вернул часть санкций против Тегерана, иранцам стало тяжелее путешествовать, поскольку американские ограничительные меры повлекли за собой падение курса иранского риала.

Также Би-би-Си напоминает, что компания British Airways начала осуществлять рейсы между Британией и Ираном два года назад после четырехлетнего перерыва. Однако в связи с последними событиями последний рейс British Airways по маршруту Лондон - Тегеран будет осуществлен 22 сентября.

В свою очередь, Air France ранее осуществляла перелеты между Францией и Ираном три раза в неделю, однако в августе этого года авиакомпания выделила лишь один день в неделю для такого рейса. Ожидается, что французский авиаперевозчик приостановит перелеты в Тегеран 18 сентября.

В прошлом месяце нидерландская авиакомпания KLM также сообщила о том, что приостанавливает рейсы в Тегеран.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке "шестерки" стран с Ираном по ядерной программе. Американская сторона восстановила санкции, снятые с Ирана в рамках соглашения 2015 года.

Европейские партнеры США по сделке неоднократно критиковали Вашингтон за этот шаг. Они призывают представителей европейского бизнеса сохранять контакты с Ираном, несмотря на риск американских санкций.