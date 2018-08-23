Торговые споры между США и Китаем нанесут ущерб экономике обеих стран, считает министр торговли Японии

Обострение торгового спора между США и Китаем негативно повлияет на экономику обеих стран, а также отрицательно скажутся на мировой экономике, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс".

"Эти действия (введение взаимных пошлин США и КНР - ИФ) абсолютно не положительны для мировой экономики... В конце концов, это навредит экономике США и Китая", - сказал министр.

Х.Сэко рассказал, что Токио может принять меры, если США выполнит свои угрозы по увеличению пошлин на импорт японской автомобильной продукции.

"Японские автопроизводители - весомый участник американской экономики. Если японская автоиндустрия ослабнет, она не сможет инвестировать в США", - отметил министр.

В Соединенных Штатах в четверг вступили в силу ввозные пошлины на товары из Китая стоимостью $16 млрд, как планировалось ранее, о чем предупреждал Вашингтон.

Пекин объявил об аналогичном шаге в отношении импортируемых американских товаров.