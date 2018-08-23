Полиция обыскивает дом экс-президента Аргентины Фернандес де Киршнер

Стражи порядка Аргентины проводят обыск в доме бывшего президента страны, в настоящее время занимающей пост сенатора Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования дела о коррупции, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Обыск был начат после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с К.Фернандес де Киршнер парламентский иммунитет.
Сенат Аргентины проголосовал в пользу того, чтобы разрешить проведение обыска, и таким образом, предоставил полиции право войти на территорию трех домов экс-президента страны.
В момент голосования в сенате присутствовала и сама Ф.де Киршнер, которая также высказалась за обыск.
Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока К.Фернандес де Киршнер.
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