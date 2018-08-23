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Дальнее зарубежье 23.08.2018 23:25

Полиция обыскивает дом экс-президента Аргентины Фернандес де Киршнер

Стражи порядка Аргентины проводят обыск в доме бывшего президента страны, в настоящее время занимающей пост сенатора Кристины Фернандес де Киршнер в рамках расследования дела о коррупции, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Обыск был начат после того, как федеральный судья Клаудио Бонадио направил в сенат петицию о том, чтобы частично снять с К.Фернандес де Киршнер парламентский иммунитет.

Сенат Аргентины проголосовал в пользу того, чтобы разрешить проведение обыска, и таким образом, предоставил полиции право войти на территорию трех домов экс-президента страны.

В момент голосования в сенате присутствовала и сама Ф.де Киршнер, которая также высказалась за обыск.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока К.Фернандес де Киршнер.

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Тэги: АРГЕНТИНА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ДОМ, ОБЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]