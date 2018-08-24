США предупредили Сальвадор о негативных последствиях разрыва дипотношений с Тайванем

Белый дом заявил, что сожалеет по поводу решения Сальвадора о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и установлении дипотношений с КНР.

В распространенном пресс-службой Белого дома заявлении говорится, что это решение Сальвадора "будет иметь последствия на десятилетия" и что Вашингтон может пересмотреть свои отношения с ним, поскольку это решение сальвадорских властей явилось результатом "вмешательства Китая" в дела страны.

"Правительства стран по всему миру осознают, что экономические стимулы, используемые Китаем, направлены на то, чтобы ставить страны в зависимость и доминировать, а не на партнерство", - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится: "Соединенные Штаты продолжат противостоять дестабилизации Китаем отношений по обе стороны Тайваньского пролива и его политическому вмешательству в дела Западного полушария".

Ранее на этой неделе Китай и Сальвадор объявили об установлении дипломатических отношений и разрыве Сальвадором дипотношений с Тайванем.