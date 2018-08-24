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Дальнее зарубежье 24.08.2018 09:06

США предупредили Сальвадор о негативных последствиях разрыва дипотношений с Тайванем

Белый дом заявил, что сожалеет по поводу решения Сальвадора о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и установлении дипотношений с КНР.

В распространенном пресс-службой Белого дома заявлении говорится, что это решение Сальвадора "будет иметь последствия на десятилетия" и что Вашингтон может пересмотреть свои отношения с ним, поскольку это решение сальвадорских властей явилось результатом "вмешательства Китая" в дела страны.

"Правительства стран по всему миру осознают, что экономические стимулы, используемые Китаем, направлены на то, чтобы ставить страны в зависимость и доминировать, а не на партнерство", - подчеркивается в заявлении.

В нем также говорится: "Соединенные Штаты продолжат противостоять дестабилизации Китаем отношений по обе стороны Тайваньского пролива и его политическому вмешательству в дела Западного полушария".

Ранее на этой неделе Китай и Сальвадор объявили об установлении дипломатических отношений и разрыве Сальвадором дипотношений с Тайванем.

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Тэги: США, САЛЬВАДОР, КИТАЙ, ДИПОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]