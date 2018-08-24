В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с поставками в Турцию С-400

США обеспокоены тем, что Россия планирует начать поставку зенитных ракетных систем С-400 в Турцию в 2019 году, заявила в четверг официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Если дело действительно в этом, а я сама не видела это сообщение, это будет для нас тревожно. Вы знаете, что это противоречит нашей политике, чтобы союзник НАТО, такой как Турция, использовал систему С-400", - сказала Х.Нойерт, комментируя вопрос журналистки о том, что Россия начнет поставки С-400 в Турцию в 2019.

"Отчасти проблема с ней связана с тем, что она не совместима с другими системами НАТО. Мы против того, чтобы кто-то из наших партнеров и союзников в мире покупал С-400", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, Х.Нойерт отметила, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на этой неделе сообщил, что Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году.

"С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнется отгрузка С-400 в Турцию.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.