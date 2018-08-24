В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с поставками в Турцию С-400

США обеспокоены тем, что Россия планирует начать поставку зенитных ракетных систем С-400 в Турцию в 2019 году, заявила в четверг официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.
"Если дело действительно в этом, а я сама не видела это сообщение, это будет для нас тревожно. Вы знаете, что это противоречит нашей политике, чтобы союзник НАТО, такой как Турция, использовал систему С-400", - сказала Х.Нойерт, комментируя вопрос журналистки о том, что Россия начнет поставки С-400 в Турцию в 2019.
"Отчасти проблема с ней связана с тем, что она не совместима с другими системами НАТО. Мы против того, чтобы кто-то из наших партнеров и союзников в мире покупал С-400", - добавила она.
Отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, Х.Нойерт отметила, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".
Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на этой неделе сообщил, что Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году.
"С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев журналистам, отвечая на вопрос о том, когда начнется отгрузка С-400 в Турцию.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
РЖД готово рассмотреть проект по запуску скоростных поездов по маршруту Минводы-Баку-СМИ
Brent подорожала до $74,73 за баррель на опасениях ограничения добычи в Северном море
Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят перспективы общего рынка газа - ЕЭК
Президент Алиев принял участие в открытии парка в Баку
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений