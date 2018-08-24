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Дальнее зарубежье 24.08.2018 10:18

Суд Южной Кореи продлил на год срок заключения вывшему президенту страны

Высший суд Южной Кореи в пятницу продлил срок тюремного заключения с 24 до 25 лет, а также увеличил сумму штрафа с $16 млн до $18 млн бывшему президенту станы Пак Кын Хе, сообщили местные СМИ со ссылками на решение суда.

На пересмотре срока заключения настаивала прокуратура, требовавшая назначить ей 30 лет и $105 млн штрафа.

В апреле текущего года Пак Кын Хе была приговорена судом к 24 года заключения по обвинению в коррупции, злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]