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Дальнее зарубежье 24.08.2018 09:59

В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО - Пентагон

Об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения сообщил Пентагон.

Имитатор, известный как MALD-X, разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму $34,8 млн.

В сообщении Пентагона говорится, что компания-разработчик успешно провела летные испытания ракеты 20 и 22 августа в Калифорнии.

Эти ракеты имитируют радиолокационные характеристики самолетов США и их союзников, чтобы вводить в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]