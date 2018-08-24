В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО - Пентагон

Об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения сообщил Пентагон.

Имитатор, известный как MALD-X, разрабатывался компанией Raytheon, которая получила контракт на его создание в 2016 году на сумму $34,8 млн.

В сообщении Пентагона говорится, что компания-разработчик успешно провела летные испытания ракеты 20 и 22 августа в Калифорнии.

Эти ракеты имитируют радиолокационные характеристики самолетов США и их союзников, чтобы вводить в заблуждение системы обнаружения и наведения ПВО противника.