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СНГ 24.08.2018 10:45

Казахстан призывает создавать для молодежи рабочие места в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета безопасности выступил с предложением объединить международные усилия для борьбы с терроризмом, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Как отмечается в сообщении, К.Умаров призвал консолидировать антитеррористические усилия на международном, региональных и национальных уровнях. По его словам, особый акцент необходимо сделать на предотвращении распространения терроризма и экстремизма среди молодежи.

Для решения данной проблемы, считает постпред, страны должны обеспечить устойчивое экономическое развитие, создавая рабочие места для молодежи в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность.

В числе других предложений Казахстана - принятие кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, как многостороннего политического обязательства государств-членов ООН.

Наряду с этим постпред Казахстана при ООН заявил о необходимости жесткого контроля и пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами, а также использования новых технологий и способов оплаты, которые являются основными источниками финансирования терроризма.

К.Умаров подчеркнул важность обмена биометрической информацией о террористах между базами данных стран.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, МОЛОДЕЖЬ, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]