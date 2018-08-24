Казахстан призывает создавать для молодежи рабочие места в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета безопасности выступил с предложением объединить международные усилия для борьбы с терроризмом, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.
Как отмечается в сообщении, К.Умаров призвал консолидировать антитеррористические усилия на международном, региональных и национальных уровнях. По его словам, особый акцент необходимо сделать на предотвращении распространения терроризма и экстремизма среди молодежи.
Для решения данной проблемы, считает постпред, страны должны обеспечить устойчивое экономическое развитие, создавая рабочие места для молодежи в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность.
В числе других предложений Казахстана - принятие кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, как многостороннего политического обязательства государств-членов ООН.
Наряду с этим постпред Казахстана при ООН заявил о необходимости жесткого контроля и пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами, а также использования новых технологий и способов оплаты, которые являются основными источниками финансирования терроризма.
К.Умаров подчеркнул важность обмена биометрической информацией о террористах между базами данных стран.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
РЖД готово рассмотреть проект по запуску скоростных поездов по маршруту Минводы-Баку-СМИ
Brent подорожала до $74,73 за баррель на опасениях ограничения добычи в Северном море
Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят перспективы общего рынка газа - ЕЭК
Президент Алиев принял участие в открытии парка в Баку
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений