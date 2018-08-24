Казахстан призывает создавать для молодежи рабочие места в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета безопасности выступил с предложением объединить международные усилия для борьбы с терроризмом, сообщила в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Как отмечается в сообщении, К.Умаров призвал консолидировать антитеррористические усилия на международном, региональных и национальных уровнях. По его словам, особый акцент необходимо сделать на предотвращении распространения терроризма и экстремизма среди молодежи.

Для решения данной проблемы, считает постпред, страны должны обеспечить устойчивое экономическое развитие, создавая рабочие места для молодежи в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность.

В числе других предложений Казахстана - принятие кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, как многостороннего политического обязательства государств-членов ООН.

Наряду с этим постпред Казахстана при ООН заявил о необходимости жесткого контроля и пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами, а также использования новых технологий и способов оплаты, которые являются основными источниками финансирования терроризма.

К.Умаров подчеркнул важность обмена биометрической информацией о террористах между базами данных стран.