Военные Пакистана и Индии впервые участвуют в антитеррористических учениях стран ШОС

Военнослужащие из Индии и Пакистана впервые принимают участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2018" в Челябинской области.
На открытии учений бригадный генерал ВС Индии Викас Ликаре отметил, что индийские военные имеют богатый опыт борьбы с террористами и готовы овладеть новыми навыками вместе с партнерами по ШОС.
"Мы уверены, что будем учиться друг у друга. Это первый раз, когда вооруженный контингент индийской армии участвует в учение ШОС "Мирная миссия" и для нас это большая честь", - сказал В.Ликаре.
В учениях "Мирная миссия" от Индии и Пакистана принимают участие более 350 военнослужащих.
"Для нас это честь и привилегия - быть приглашенными на учения "Мирная миссия - 2018", это историческое событие - находиться впервые на таком мероприятии. Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта друг друга от участия в маневрах. Боевой опыт РФ, который приобретен в Сирии, - для нас показатель. Вооруженным силам Пакистана есть, что предложить другим странам ШОС в борьбе с терроризмом", - сказал начальник управления боевой подготовки объединенного штаба ВС Пакистана бригадный генерал Юнус Шахид.
Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2018" проходят 22-29 августа на полигоне Чебаркуль.
В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.
Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" будут задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники.
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