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Дальнее зарубежье 24.08.2018 11:01

Военные Пакистана и Индии впервые участвуют в антитеррористических учениях стран ШОС

Военнослужащие из Индии и Пакистана впервые принимают участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2018" в Челябинской области.

На открытии учений бригадный генерал ВС Индии Викас Ликаре отметил, что индийские военные имеют богатый опыт борьбы с террористами и готовы овладеть новыми навыками вместе с партнерами по ШОС.

"Мы уверены, что будем учиться друг у друга. Это первый раз, когда вооруженный контингент индийской армии участвует в учение ШОС "Мирная миссия" и для нас это большая честь", - сказал В.Ликаре.

В учениях "Мирная миссия" от Индии и Пакистана принимают участие более 350 военнослужащих.

"Для нас это честь и привилегия - быть приглашенными на учения "Мирная миссия - 2018", это историческое событие - находиться впервые на таком мероприятии. Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта друг друга от участия в маневрах. Боевой опыт РФ, который приобретен в Сирии, - для нас показатель. Вооруженным силам Пакистана есть, что предложить другим странам ШОС в борьбе с терроризмом", - сказал начальник управления боевой подготовки объединенного штаба ВС Пакистана бригадный генерал Юнус Шахид.

Совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2018" проходят 22-29 августа на полигоне Чебаркуль.

В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей.

Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" будут задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, УЧЕНИЯ, ИНДИЯ/ПАКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]