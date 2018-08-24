РЖД готово рассмотреть проект по запуску скоростных поездов по маршруту Минводы-Баку-СМИ

Российские железные дороги (РЖД) готово рассмотреть проект по запуску скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Минводы-Баку, сообщают российские СМИ.
По словам министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачева, в настоящее время его рассмотрением занимается экспертная комиссия при правительстве РФ.
«Проект увеличит число отдыхающих не только на Ставрополье, но также в Дагестане и Азербайджане. Сейчас рост международных туристских прибытий в регион составляет от 3% до 6% в год, а в случае реализации проекта показатели увеличатся в два или даже в три раза», - сказал А.Трухачев.
Если проект будет одобрен, время пути между двумя городами сократится до 4,5 часов, отмечают СМИ.
Б.Рустамбеков
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