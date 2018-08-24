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Дальнее зарубежье 24.08.2018 10:51

555 человек погибли в Индонезии в результате землетрясений за месяц

Жертвами землетрясений в Индонезии за последний месяц стали 555 человек, сообщает в пятницу индонезийское Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Всего от разрушений в результате подземных толчков пострадали более 1,5 тыс. человек, почти 400 тыс. человек вынуждены жить во временных убежищах после эвакуации из разрушенных районов.

Индонезийский остров Ломбок дважды пострадал от землетрясений за последние 30 дней: сильные толчки были зафиксированы 29 июля и 5 августа. О новых подземных толчках на острове магнитудой 6,9 сообщалось также 24 августа.

"Во многие деревни невозможно доставить помощь на транспорте, туда приходится добираться пешком", - говорится в заявлении агентства.

Власти Индонезии оценивают затраты на ликвидацию последствий землетрясений в 7 трлн индонезийских рупий (около $478 млн).

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]