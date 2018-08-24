Президент Алиев принял участие в открытии парка в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия спортивно-развлекательного паркового комплекса в Хатаинском районе Баку, сообщает сайт главы государства.
Парк охватывает территории улиц Юсифа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина.
Ф.Исазаде
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