Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 30° 26 Авг 22° 31° 27 Авг 22° 30°

Регион 24.08.2018 11:05

Меркель поддерживает европейские амбиции Грузии, не обещает Тбилиси скорого вступления в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Тбилиси заявила о поддержке стремления Грузии вступить в ЕС, но считает преждевременным на данном этапе говорить о скором вступлении страны в Евросоюз.

"Я поддерживаю европейские амбиции Грузии (...), но не могу давать с европейской стороны поспешные обещания", - сказала А.Меркель в пятницу на встрече с грузинскими студентами в Тбилисском государственном университете.

По ее словам, кандидат на вступление должен удовлетворять необходимым требованиям, а также ЕС должен быть готов к тому, чтобы принять новых членов.

"Пока не идет речь о вступлении. Поэтапно мы должны прийти к тому, чтобы начать говорить о вступлении. Я не могу сказать, что за пять лет этот процесс завершится", - сказал А.Меркель.

В настоящее время на повестке дня стоит вопрос вступления в ЕС стран Западных Балкан, отметила канцлер ФРГ.

По ее словам, Грузия и Украина будут "следующим звеном", исходя из их европейских перспектив.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МЕРКЕЛЬ, ЕС, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Меркель обсудила с грузинским премьером европейскую интеграцию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]