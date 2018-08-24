Меркель поддерживает европейские амбиции Грузии, не обещает Тбилиси скорого вступления в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Тбилиси заявила о поддержке стремления Грузии вступить в ЕС, но считает преждевременным на данном этапе говорить о скором вступлении страны в Евросоюз.
"Я поддерживаю европейские амбиции Грузии (...), но не могу давать с европейской стороны поспешные обещания", - сказала А.Меркель в пятницу на встрече с грузинскими студентами в Тбилисском государственном университете.
По ее словам, кандидат на вступление должен удовлетворять необходимым требованиям, а также ЕС должен быть готов к тому, чтобы принять новых членов.
"Пока не идет речь о вступлении. Поэтапно мы должны прийти к тому, чтобы начать говорить о вступлении. Я не могу сказать, что за пять лет этот процесс завершится", - сказал А.Меркель.
В настоящее время на повестке дня стоит вопрос вступления в ЕС стран Западных Балкан, отметила канцлер ФРГ.
По ее словам, Грузия и Украина будут "следующим звеном", исходя из их европейских перспектив.
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