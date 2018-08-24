Лавров считает, что отношения с Турцией в сфере ВТС интенсивно развиваются

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу взаимодействие в сфере ВТС, которое активно развивается.

"У нас всегда есть, что обсудить, из нашей двусторонней повестки дня. Отношения в сфере торговли, экономики, гуманитарного сотрудничества, военно-технического сотрудничества развиваются весьма и весьма активно", - сказал С.Лавров в начале переговоров с М.Чавушоглу.

"Сейчас готовится очередной саммит в астанинском формате, и я рассчитываю, что мы сегодня сможем подробно обсудить ход подготовки к этому важному мероприятию", - добавил министр.

С.Ларвов напомнил, что недавно посетил Анкару и отметил, что "в ближайшее время планируются контакты по линии других министерств и ведомств, и, конечно же, у нас всегда на повестке дня график контактов наших президентов".