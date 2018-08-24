Лавров считает, что отношения с Турцией в сфере ВТС интенсивно развиваются

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу взаимодействие в сфере ВТС, которое активно развивается.
"У нас всегда есть, что обсудить, из нашей двусторонней повестки дня. Отношения в сфере торговли, экономики, гуманитарного сотрудничества, военно-технического сотрудничества развиваются весьма и весьма активно", - сказал С.Лавров в начале переговоров с М.Чавушоглу.
"Сейчас готовится очередной саммит в астанинском формате, и я рассчитываю, что мы сегодня сможем подробно обсудить ход подготовки к этому важному мероприятию", - добавил министр.
С.Ларвов напомнил, что недавно посетил Анкару и отметил, что "в ближайшее время планируются контакты по линии других министерств и ведомств, и, конечно же, у нас всегда на повестке дня график контактов наших президентов".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял верительные грамоты новых послов Бенина и Вьетнама в Азербайджане
Президент Алиев принял верительные грамоты посла Исландии в Азербайджане
Курс манат/доллар на 27 августа - 1,7 манат/$1
Украине нужно искать альтернативные ресурсы природного газа - Болтон
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 27 августа планирует привлечь 350 млн манатов
Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
На юге Заполярья утонули пять человек - источник
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений