Трамп намерен добиться отмены льготных почтовых тарифов для китайских интернет-магазинов

Президент США Дональд Трамп нашел еще один инструмент давления на Китай: он намерен добиться отмены льготных международных почтовых тарифов, благодаря которым китайские интернет-магазины имеют возможность осуществлять недорогую доставку товаров напрямую американским покупателям.

Такой шаг может привести к увеличению расходов, например, Alibaba Group Holding Ltd., оказав при этом поддержку американским платформам электронной коммерции, включая Amazon.com Inc., а также международным службам доставки - FedEx Corp. и другим.

Д.Трамп нацелился на пересмотр международных почтовых тарифов, согласованных в рамках Всемирного почтового союза (ВПС) - организации, отвечающей за координацию политики различных государств в почтовой сфере.

Американский президент хотел бы пересмотра соглашений в целях обеспечения того, чтобы "тарифы на поставку иностранных товаров из-за рубежа не давали зарубежным компаниям преимущества перед американскими продавцами", говорится в служебном документе, опубликованном Д.Трампом в четверг.

В документе также упоминаются вопросы национальной безопасности, в частности, говорится о том, что зарубежная почта может использоваться для поставки "высокорискованных" отправлений, включая наркотики, сообщает агентство Bloomberg.

В настоящее время китайские интернет-магазины могут поставлять товары американским покупателям напрямую в рамках программы ePacket - это соглашение между американской и китайской почтовыми службами, дающее возможность продавцам из КНР доставлять небольшие посылки в США по льготным тарифам.

Американские онлайн-ритейлеры регулярно жалуются, что зачастую стоимость доставки товаров из Китая благодаря ePacket ниже, чем цена доставки в пределах США по внутренним тарифам.

Любое изменение международных почтовых тарифов может подорвать трансграничную электронную коммерцию.

Объем этого бизнеса, в котором доминируют Amazon, EBay и Alibaba, по оценкам экспертов, достигнет $1 трлн к 2020 году.

Д.Трамп рассчитывает, что высказанные им опасения будут рассмотрены на заседании ВПС, которое пройдет в сентябре в Эфиопии.