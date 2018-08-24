Администрация Трампа недооценивает способность КНДР сопротивляться санкционному давлению США - северокорейские СМИ

Вашингтон недооценивает способность Пхеньяна сопротивляться внешнему давлению, говорится в сообщении северокорейского информационного веб-сайта "Уриминзоккири" в преддверие визита госсекретаря США Майка Помпео в КНДР.
"Если США полагают, что наша страна сдастся, подобно другим странам, которые уступают перед постоянным нажимом американских санкций, то это неумная идея", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Уриминзоккири" в пятницу.
От объявления дополнительных санкций в отношении КНДР Вашингтон больше потеряет, чем приобретет, отмечают в Пхеньяне.
"Требование США провести немедленную денуклеаризацию и санкции в отношении КНДР никогда не принесут результата. Любой, кто будет так поступать, больше потеряет, чем выиграет", - говорится в сообщении "Уриминзоккири".
"Уриминзоккири" отмечает, что эти санкции стали результатом "неверного расчета" и "не повлияют на КНДР".
Ранее сообщалось, что госсекретарь США М.Помпео вместе с новым спецпредставителем Госдепа США по КНДР Стивен Биган посетит Северную Корею на следующей неделе.
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