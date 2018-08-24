Спецпосланник ООН пригласил в Женеву в сентябре представителей России, Ирана и Турции на переговоры по сирийской конституционной комиссии - СМИ

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашение РФ, Турции и Ирану принять участие в переговорах, посвященных формированию Конституционной комиссии Сирии, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя ООН.
Переговоры должны пройти 11 - 12 сентября в Женеве.
СМИ напоминают, в задачу комиссии будет входить выработка новой конституции Сирии.
В конце июля в Сочи прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции в рамках проведения десятого раунда встречи по Сирии в астанинском формате. Одной из тем неформальных консультаций стало создание Конституционной комиссии под управлением сирийцев.
Тогда С. де Мистура заявил, что встреча была полезной, а переговоры по оформлению комиссии могут пройти уже в начале сентября.
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