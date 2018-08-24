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Регион 24.08.2018 14:50

Спецпосланник ООН пригласил в Женеву в сентябре представителей России, Ирана и Турции на переговоры по сирийской конституционной комиссии - СМИ

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура направил приглашение РФ, Турции и Ирану принять участие в переговорах, посвященных формированию Конституционной комиссии Сирии, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на представителя ООН.

Переговоры должны пройти 11 - 12 сентября в Женеве.

СМИ напоминают, в задачу комиссии будет входить выработка новой конституции Сирии.

В конце июля в Сочи прошла трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции в рамках проведения десятого раунда встречи по Сирии в астанинском формате. Одной из тем неформальных консультаций стало создание Конституционной комиссии под управлением сирийцев.

Тогда С. де Мистура заявил, что встреча была полезной, а переговоры по оформлению комиссии могут пройти уже в начале сентября.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, СИРИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]