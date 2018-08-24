Август войдет в топ-10 самых теплых в Москве за последние 140 лет

По прогнозам, средняя суточная температура воздуха в Москве в августе на три градуса превысит климатическую норму, и уходящий месяц войдет в число десяти самых теплых за последние 140 лет, сообщает сайт "Метеоновости".

В числе лидеров остаются 2010 и 1938 годы с превышением климатической нормы на 5,4 и 5,3 градуса соответственно.

Ранее Гидрометцентр России пообещал продолжение лета в Москве: в ближайшую неделю прохладные ночи в регионе будут сменяться все более теплыми днями. Температура воздуха будет достигать 24-29 градусов.