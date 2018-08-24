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Дальнее зарубежье 24.08.2018 15:16

Россия и Турция будут совместно добиваться возвращения беженцев в Сирию и приближать начало политического процесса - Лавров

Главы МИД России и Турции договорились работать на созданием условий для возвращения сирийских беженцев на родину, а также над искоренением терроризма в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсудили международные проблемы, главное внимание уделили ситуации в Сирии", - сказал он по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Безусловно, и Россия и Турция заинтересованы во взаимодействии в том, что касается создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских граждан, мы будем прилагать совместные усилия с тем, чтобы эти процессы помогали стабилизировать обстановку, решать вопросы, необходимые для начала политического процесса", - сказал министр по итогам переговоров с Мевлютом Чавушоглу.

"Безусловно, в наших общих планах прилагать совместные усилия в целях окончательного искоренения террористов на сирийской земле, установления прочного мира и стабильности в САР", - отметил С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]