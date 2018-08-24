Россия и Турция будут совместно добиваться возвращения беженцев в Сирию и приближать начало политического процесса - Лавров

Главы МИД России и Турции договорились работать на созданием условий для возвращения сирийских беженцев на родину, а также над искоренением терроризма в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы обсудили международные проблемы, главное внимание уделили ситуации в Сирии", - сказал он по итогам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Безусловно, и Россия и Турция заинтересованы во взаимодействии в том, что касается создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских граждан, мы будем прилагать совместные усилия с тем, чтобы эти процессы помогали стабилизировать обстановку, решать вопросы, необходимые для начала политического процесса", - сказал министр по итогам переговоров с Мевлютом Чавушоглу.

"Безусловно, в наших общих планах прилагать совместные усилия в целях окончательного искоренения террористов на сирийской земле, установления прочного мира и стабильности в САР", - отметил С.Лавров.