Меркель завершила визит в Грузию

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу завершила двухдневный визит в Грузию и вылетела из Тбилиси в Ереван, сообщает корреспондент "Интерфакса".
В ходе визита А.Меркель провела встречи с представителями руководства Грузии и грузинской оппозиции. Канцлер Германии также посетила Тбилисский государственный университет, где ответила на вопросы студентов по наиболее важным темам, касающимся Грузии, отношений Тбилиси с Евросоюзом и Германией и посетила границу с Южной Осетией.
В своих заявлениях в Тбилиси А.Меркель подтвердила поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета Грузии и стремлений Грузии стать членом Евросоюза. При этом она уточнила, что в ближайшее время этого не произойдет.
Оценивая визит канцлера Германии, председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил журналистам в пятницу, что А.Меркель является "не только лидером Германии, но и политическим лидером европейского и мирового масштаба, в связи с чем ее поддержка имеет особо важное значение для Грузии".
Между тем представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" после встречи с А.Меркель назвали ее ответы на вопросы о перспективах вступления Грузии в ближайшем времени в ЕС и НАТО "мало оптимистичными".
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